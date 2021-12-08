Шольц опустил фразу про бога в тексте присяги

Новый канцлер Германии Олаф Шольц во время присяги на должность решил не говорить фразу «да поможет мне Бог», предписанную конституцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому», — сказал канцлер в своей присяге.

Уточняется, что Шольц не относится к какой-то либо конфессии. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, который не стал произносить эту фразу.

Также принесли присягу министры нового правительства Германии, и новый кабинет приступил к своим обязанностям. Учредительное заседание должно пройти уже позднее вечером.

Президент России Владимир Путин поздравил Шольца с вступлением в должность. В отправленной новому канцлеру телеграмме он выразил надежду на конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам. По словам российского лидера, отношения России и Германии всегда имели большое значение для Европы, а совместная работа двух стран отвечает интересам россиян и немцев.