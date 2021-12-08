В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
54 минуты назад

Шольц опустил фразу про бога в тексте присяги

Новый канцлер Германии Олаф Шольц во время присяги на должность решил не говорить фразу «да поможет мне Бог», предписанную конституцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шольц опустил фразу про бога в тексте присяги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому», — сказал канцлер в своей присяге.

Уточняется, что Шольц не относится к какой-то либо конфессии. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, который не стал произносить эту фразу.

Также принесли присягу министры нового правительства Германии, и новый кабинет приступил к своим обязанностям. Учредительное заседание должно пройти уже позднее вечером.

Президент России Владимир Путин поздравил Шольца с вступлением в должность. В отправленной новому канцлеру телеграмме он выразил надежду на конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам. По словам российского лидера, отношения России и Германии всегда имели большое значение для Европы, а совместная работа двух стран отвечает интересам россиян и немцев.

Меркель покинула пост канцлера ФРГ, который занимала 16 лет — с 22 ноября 2005 года. Новое правительство Германии сформируют три политические силы: социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые». В ФРГ их коалицию называют «Светофором» — по партийным цветам ее участников.

В мире,Олаф Шольц,Герхард Шредер,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители