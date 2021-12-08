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18 минут назад

Байден нарушил слово на переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден нарушил договоренности о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в формате «тет-а-тет».

Как свидетельствует фото, опубликованное в Twitter Белого дома, рядом с американским президентом во время видеопереговоров находились еще четыре человека, среди них госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Кроме того, на видео, которое появилось позднее, в кадре слева от Байдена мелькнула чья-то рука, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По информации помощника Путина Юрия Ушакова, президенты говорили один на один, хотя представители обеих сторон были готовы подключиться к беседе, передает ТАСС. Ушаков также отметил, что не знает, сколько человек было рядом с Байденом во время видеовстречи с Путиным.

Путин и Байден провели 7 декабря двухчасовые переговоры по защищенным каналам видеосвязи. На фотографиях, опубликованных Кремлем, Путин находился один в кабинете своей президентской резиденции в Сочи.

В мире,Видео,Джейк Салливан,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,РЕН ТВ,ИТАР-ТАСС,
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