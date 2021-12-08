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1 час назад

Twitter Украины сравнил Россию с головной болью

Официальный аккаунт Украины в Twitter выложил мем, в которой демонстрирует свое отношение к России, сравнивая соседство со страной с головной болью.

Twitter Украины сравнил Россию с головной болью
Фото: EPAEPA

«Разновидности головных болей [слева-направо, сверху-вниз]. Мигрень, гипертония, стресс, жизнь по соседству с Россией».

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что, как правило, соседей не выбирают, но в целом согласились с такой трактовкой и поделились своими шутками на эту тему.

Ранее Twitter Украины предложил России выполнить одно из заданий, которые были продемонстрированы в популярном корейском сериале «Игра в кальмара».

До этого официальный аккаунт страны резко ответил на публикацию о природных достопримечательностях Крыма со страницы России.

«Продвигать украинские регионы — это хорошо, но еще лучше было бы убраться оттуда», — сказано в надписи на картинке, которую выложили в украинском аккаунте.

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