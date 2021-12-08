Путин обратился к Меркель на «ты»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии, сообщает в среду пресс-служба Кремля. Российский лидер обратился к своей коллеге на "ты" и заверил ее в продолжении дружеского общения.
Отмечается, что в этом послании Путин выразил экс-канцлеру "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу". Президент напомнил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".
"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - приводят слова российского лидера в его пресс-службе.
В среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии.
Таким образом, 16-летняя эпоха канцлерства Меркель окончательно завершилась.