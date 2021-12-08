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19 минут назад

Казахстан отказался от русского языка в рекламе

Парламент Казахстана одобрил поправки в законопроект «О вывесках», по которым предпринимателей обяжут размещать рекламу, прейскуранты, ценники, меню, вывески и указатели только на казахском языке. Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», сейчас документ находится на подписи у президента.

Казахстан частично отказался от русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно действующим законам, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а надписи делаются одинаковыми по размеру буквами. При этом изменения коснутся только сферы услуг — в государственных органах сохранится двуязычие.

Напомним, что тема русского языка в Казахстане стала острой после того, как группы националистов начали проводить «языковые рейды» в городах страны. На серии роликов, опубликованных на YouTube-канале организатора «проверок» Куата Ахметова, запечатлены конфликты с продавцами магазинов и объектов общественного питания. Мужчина устраивал ссоры из-за того, что продавщицы и официантки плохо разговаривали на казахском.

Власти Казахстана осудили подобные действия и подчеркнули, что провокации по языковой теме неуместны, а развитие государственного языка должно происходить правовыми методами.

В мире,ИА Sputnik,
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