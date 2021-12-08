Обзор иноСМИ: ЕС в аутсайдерах и ядерные санкции против России

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Фото: ТАСС ТАСС

«ЕС снова в аутсайдерах»

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Автор португальского издания Observador Хосе Мильхазес заявил, что ЕС «снова оказался в аутсайдерах»: на Украине, неподалеку от границ блока, разгорается кризис, но европейцы не способны решить его самостоятельно и обращаются за помощью к США. Мильхазес назвал причиной кризиса опасения России из-за возможного вступления Украины в НАТО и предложил способ решения проблемы: дать Украине, Грузии и Молдавии статус по примеру финского - членство в ЕС, но вне НАТО, «возможно, это успокоит Кремль».

Мильхазес подчеркнул, что Кремль не позволит Западу пересечь две «красные линии» - вступление Украины в альянс и размещение вооружений НАТО к востоку от Германии. В России считают, что «превращение Украины в непотопляемый авианосец» США будет значить то же самое, что и размещение советской военной базы на Кубе в 60-ые.

Байден пригрозил России «ядерными» санкциями

Президент США Джо Байден сообщил главе России Владимиру Путину, что США и Европа готовы ввести «ядерные» экономические санкции против России в случае вторжения на Украину, пишет британская газета The Telegraph. Издание назвало «напряженную» встречу двух лидеров одним из самых серьезных испытаний президентства Байдена.

Газета заявила, что Вашингтон рассматривает встречу «как последнюю попытку снизить напряженность». В Белом доме заявили, что Байден «совершенно ясно дал понять» Путину - Запад готов ввести жесткие санкции в случае военной эскалации вдоль границы. «Ядерные» экономические санкции могут лишить Москву доступа к глобальной системе электронных платежей SWIFT.

Украина решила избавить Запад от «газовой иглы»

Евросоюз планирует радикально сократить количество выбросов в атмосферу и потребление природного газа, а в далекой перспективе вообще отказаться от его импорта, пишет «Европейская правда». Газета заявила, что российский газ для ЕС со временем должны заменить другие виды топлива и на помощь тут может прийти Украина, избавив Запад от «газовой иглы».

Советник председателя правления «Нафтогаза Украины» Алексей Рябчин заявил, что украинские водородные проекты могут удовлетворить от трех до десяти процентов всего спроса Европы, а это «сумасшедшие деньги». По его словам, у Киева уже сейчас есть свободные трубы для перекачки водорода. Еще одним способом заработка для Украины Рябчин назвал производство «зеленой стали», при котором используется водород, а не газ. Он заявил, что в этом стране могут помочь атомные станции.

О чем договорились Путин и Байден

Украинский портал «Страна» назвал одним из итогов переговоров президентов России и США окончательный отказ американцев от санкций против «Северного потока-2». После онлайн-встречи Владимира Путина и Джо Байдена стало известно, что в согласованный проект оборонного бюджета США не вошло упоминание санкций против «СП- 2» и российского суверенного долга.

Западные СМИ «раздули истерию вокруг грядущего вторжения» на Украину, «чтобы теперь Байден мог записать себе в заслуги «остановку вторжения» в обмен на зеленый свет для Северного потока-2», отмечает «Страна». Это, по версии издания, пока является главным итогом переговоров.

Нелегкая жизнь Европы без Меркель

Будь то поддержка стран-членов ЕС в пандемию, миграционный кризис или отношения с Россией и Китаем, Ангела Меркель всегда играла ключевую роль в определении курса ЕС, пишет Die Welt. По версии газеты, без Меркель Евросоюзу придется нелегко - новый канцлер Олаф Шольц не обладает столь же широким авторитетом.