Уроженка СССР отказалась от поста в Минфине США после расспросов о комсомоле

Выпускница МГУ Сауле Омарова сняла свою кандидатуру на пост главы Управления валютного контроля в Минфине США. Об этом пишет ТАСС.
Президент США Джо Байден выдвинул Омарову на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США в начале ноября. При этом уроженка СССР подверглась резкой критике со стороны сенаторов и была вынуждена отвечать на вопрос о том, состоит ли она до сих пор в комсомоле. Против ее назначения высказались члены как республиканской, так и демократической партии.
Для отзыва своей кандидатуры уроженка Казахстана Сауле Омарова обратилась к президенту Джо Байдену и он удовлетворил ее прошение.
«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность руководителя Управления валютного контроля», - пояснил глава Белого дома.
Президент США также отметил, что Омарова решила отозвать свою кандидатуру на пост в Минфине, поскольку сочла свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным.
Омарова в 1989 году окончила МГУ, а в 1991 году по программе обмена уехала в Висконсинский университет. В США она получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета, работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, была советником замминистра финансов в администрации Буша-младшего.