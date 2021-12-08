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44 минуты назад

Уроженка СССР отказалась от поста в Минфине США после расспросов о комсомоле

Выпускница МГУ Сауле Омарова сняла свою кандидатуру на пост главы Управления валютного контроля в Минфине США. Об этом пишет ТАСС.

Уроженка СССР отказалась от поста в Минфине США после расспросов о комсомоле
Фото: EPAEPA

Президент США Джо Байден выдвинул Омарову на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США в начале ноября. При этом уроженка СССР подверглась резкой критике со стороны сенаторов и была вынуждена отвечать на вопрос о том, состоит ли она до сих пор в комсомоле. Против ее назначения высказались члены как республиканской, так и демократической партии.

Для отзыва своей кандидатуры уроженка Казахстана Сауле Омарова обратилась к президенту Джо Байдену и он удовлетворил ее прошение.

«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность руководителя Управления валютного контроля», - пояснил глава Белого дома.

Президент США также отметил, что Омарова решила отозвать свою кандидатуру на пост в Минфине, поскольку сочла свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным.

Омарова в 1989 году окончила МГУ, а в 1991 году по программе обмена уехала в Висконсинский университет. В США она получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета, работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, была советником замминистра финансов в администрации Буша-младшего.

В мире,Джордж Буш,Джозеф Байден,Казначейство США,МГУ,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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