Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стали локальной победой российского лидера. Путин в очередной раз заставил США догадываться о своих намерениях.

«В краткосрочной перспективе призыв во вторник стал еще одной победой для российского лидера, который специально заставляет Америку догадываться о своих намерениях. После личной встречи в июне и трех телефонных звонков с Байденом с января Путин закрепил за собой статус силы, чьи желания необходимо учитывать, поскольку администрация Байдена стремится укрепить свои союзы с европейскими странами и Украиной», — пишет американское издание Bloomberg.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине, работу дипломатов, и киберпреступность, пишет RT. Путин выразил беспокойство по поводу попыток НАТО освоить украинскую территорию, сообщает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».

Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.

Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России:

«Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».

Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».

Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».

Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.

Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.

Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.

Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».

При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину:

«Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.

Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.

«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.

Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».

«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.

Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния.

«Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.

Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.

Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.

Президент США Джо Байден при взаимодействии с Россией отказывается идти на компромисс. Об этом заявил бывший чиновник Пентагона и советник экс-главы США Дональда Трампа полковник Даг Макгрегор, передает РИА Новости.

По его словам, во время онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным Байден представил свои шаблонные взгляды, сформированные под влиянием ощущения современных «левых» о моральном превосходстве. Экс-советник Трампа отметил, что американский лидер в то же время игнорирует интересы Москвы к удивлению и тревоге Путина.

Помимо этого, Макгрегор подчеркнул, что в кризисе вокруг Украины у Вашингтона только один интерес — предотвратить войну между Киевом и Москвой, однако Байден игнорирует его, так как разрешение ситуации включало бы в себя компромисс.

В ООН выпустили заявление по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по поводу ситуации на Украине.

«Мы призываем все соответствующие стороны и впредь сосредотачиваться на урегулировании разногласий посредством диалога на всех уровнях, на деэскалации напряжённости и сохранении мира в регионе», — приводит РИА Новости заявление ООН.

В организации напомнили об ответственности сторон за обеспечение мирного разрешения кризиса на Украине в соответствии с Минскими соглашениями.

Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер положительно оценила итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Я вижу хороший путь вперед в дальнейших усилиях, нацеленных на то, чтобы изучить, как Соединенные Штаты, их союзники и партнеры по НАТО, а также Россия могут вырабатывать некоторые новые и взаимовыгодные шаги ради европейской безопасности», — заявила Готтемюллер.

Она отметила различия в том, как в Москве и Вашингтоне официально прокомментировали итоги этой встречи.

«Я обратила внимание на то, что стороны прокомментировали встречу в некоторой степени по-разному: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан охарактеризовал ее как полезную, в то время как в отчете Кремля она характеризовалась как откровенная и носившая деловой характер. Учитывая дипломатический жаргон, складывалось впечатление, что российская сторона с более значительным энтузиазмом оценивала встречу, нежели американская», — заявила Готтемюллер.

По результатам прошедших во вторник, 7 декабря, онлайн-переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, издание «Страна.ua» пришло к выводу, что главной темой переговоров двух лидеров стала Украина.

Авторы материала утверждают, что главным результатом переговоров Путина и Байдена стала отмена включения санкций в оборонный бюджет США, также были исключены пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ.

«С высокой долей вероятности это значит, что Штаты окончательно включили газопроводу «Северный поток — 2» зеленый свет. И, если так, то это главное достижение Путина в рамках очередного витка украинского кризиса», — пишут авторы.

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев высказался об итогах переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«У них есть что-то общее. Не думаю, что между ними возникла какая-то „химия“ в отношениях, но у них есть общее, которое заключается в том, что это ответственные политики, понимающие свою ответственность за ситуацию и нежелающие ввергать Европу в военный конфликт; осознающие последствия действий своих предшественников и необходимость диалога. Это два политических реалиста, другое дело, что Байден не всегда может этот политический реализм обозначить открыто», — цитирует Межуева РИА «Новости».

Однако политолог добавил, что во время разговора Путина и Байдена была очень ярко представлена разница политических философий.

«Переговоры, скорее, проявили разногласия, чем выявили общее, что и неплохо, потому что, по-видимому, женевский саммит был чересчур комплиментарным… Есть позитивные результаты, но были и ультиматумы в адрес России — и про вступление других стран в НАТО, и что Россия не имеет права оказывать влияние на Украину — это стандартный набор американской демагогии. Конечно, нет ничего хорошего в том, что США не отступают от философии, которая и привела к этой конфликтной ситуации», — подытожил Борис Межуев.

Ранее программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена даст странам передышку в ситуации вокруг Украины.

«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.

«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе.

«Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.

«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.

По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису.

«Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».

«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».

«Важным результатом переговоров стала отмена США новых серьезных санкций в отношении России. Это можно расценивать как элемент доброй воли и намек на дальнейшие переговоры», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя итоги онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Я считаю, что онлайн-встреча президентов России и США прошла в позитивном ключе. Понятно, что там не было и не могло быть прорывных решений, так как они спонтанно не принимаются. Но то, что два лидера пообщались, выслушали друг друга, дали поручения своим командам прояснить все спорные моменты и найти выход из создавшегося тупика – это уже позитив», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Важным результатом переговоров стала отмена американской стороной новых серьезных санкций в отношении России, которые она готовила. Это можно расценивать как элемент доброй воли со стороны США и намек на дальнейшие переговоры», – отметил собеседник.

Согласно прогнозу сенатора, результаты этой встречи проявятся не сразу.

«Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем обе стороны сделают какие-то шаги навстречу друг другу. Но главный итог – это то, что Украина не получила то, чего хотела, – полагает Джабаров. – Видимо, в Киеве рассчитывали, что тема Украины будет главной на переговорах двух лидеров, но это было не так. Более того, Байден даже не нашел вчера времени позвонить Зеленскому. Возможно, президент Украины так и просидел всю ночь возле телефона, но о нем не вспомнили».

Сенатор предположил, что для Зеленского это тоже позитивный сигнал.

«Ему пора возвращаться в первый класс и учить Минские соглашения, чтобы их пересдать. Если не будет их выполнения, то конфликт на Украине станет перманентным, что приведет к негативным последствиям прежде всего для самого Киева», – уверен Джабаров.

Что касается требования российским лидером гарантий нерасширения НАТО на Восток, то это будет воспринято в США негативно, полагает собеседник.

«В Америке очень сильна законодательная власть, поэтому любые решения как во внешней политике, так и в других сферах жизни – исключительно прерогатива Конгресса. А там сидят люди, которые пришли в политику в начале 1990-х годов, когда развалился Советский Союз, тогда американцы посчитали себя победителями в холодной войне. Они воспитывались с ощущением слабости России, поэтому сейчас должно пройти какое-то время, чтобы эти люди сошли с политической сцены, и на их место пришли политики другого склада, которые видят сильную и самодостаточную Россию», – пояснил сенатор.

Собеседник также обратил внимание на возникшую в ходе беседы президентов тему Второй мировой войны.

«Байден относится к старшему поколению политиков, поэтому для него тема войны достаточно свежа, и в этом плане он выгодно отличается от своих более молодых коллег. Наверное, он обеспокоен тем, чтобы в мире не возникло условий для развязывания новой, Третьей мировой войны, которая может стать последней для человечества», – размышляет Джабаров.