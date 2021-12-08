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34 минуты назад

«Моложавый и целеустремленный»: Путин восхитил британцев на встрече с Байденом

Читатели британской газеты The Telegraph активно комментировали переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Согласно переводу высказываний, который выполнило издание «Иносми», в большинстве из них содержится позитивная оценка попытки руководства двух стран избежать роста напряженности. При этом ряд читателей признаются, что симпатизируют именно российскому лидеру.

«Моложавый и целеустремленный»: Путин восхитил британцев на встрече с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сравните президентов на фотографии с видео-встречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», «Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!», «Байдену явно трудно собраться с мыслями даже во время выступлений перед своими согражданами-американцами», – писали комментаторы.

Читатель под именем Brian Place отметил, что называть российские силы, расположенные в Ельне Смоленской области, как сосредоточенные на «украинской границе» — доказуемый фейк.

«Если всего лишь посмотреть Google Maps, то легко обнаружить, что Ельня находится примерно в 250 км от этой самой границы с Украиной», — отметил он.

Другие же отметили, что санкции против России нанесут больше ущерба Европе, чем россиянам.

«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!», — написал NoLonger ATory.

С ним согласился Paul Calvert, который отметил, что без газа из России большая часть Европы замерзнет «из-за безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии».

Напомним, что Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе них президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, работу дипломатических миссий и борьбу с киберпреступностью на глобальном уровне.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Google,InoSMI.Ru,Daily Telegraph,
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