В Великобритании назвали Россию угрозой ценностям

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин назвал Россию представляющей угрозу национальной безопасности и ценностям королевства. Об этом пишет ТАСС.

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Такое заявление Тони Радакин, недавно вступивший в должность, сделал в ходе своего выступления в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны в Лондоне.

«Поведение России угрожает нашим ценностям и интересам», - заявил 56-летний адмирал.

Он также назвал обстановку в мире «самой опасной за последние 30 лет» и отметил, что, помимо России, Великобритания также вынуждена внимательно наблюдать за действиями Китая и Ирана.

«Иран может скоро присоединиться к КНДР и разработать ядерные и баллистические ракеты, что будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и наших союзников», - заметил он.

Ранее министр обороны Великобритании заявил о создании штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, куда к 2030 году планируется нанять «тысячи хакеров и аналитиков». По словам министра, Великобритания намерена проводить «наступательные» кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, в ответ на попытки нанести ущерб стране.