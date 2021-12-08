В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
1 час назад

В Великобритании назвали Россию угрозой ценностям

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин назвал Россию представляющей угрозу национальной безопасности и ценностям королевства. Об этом пишет ТАСС.

В Великобритании назвали Россию угрозой ценностям
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление Тони Радакин, недавно вступивший в должность, сделал в ходе своего выступления в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны в Лондоне.

«Поведение России угрожает нашим ценностям и интересам», - заявил 56-летний адмирал.

Он также назвал обстановку в мире «самой опасной за последние 30 лет» и отметил, что, помимо России, Великобритания также вынуждена внимательно наблюдать за действиями Китая и Ирана.

«Иран может скоро присоединиться к КНДР и разработать ядерные и баллистические ракеты, что будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и наших союзников», - заметил он.

Ранее министр обороны Великобритании заявил о создании штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, куда к 2030 году планируется нанять «тысячи хакеров и аналитиков». По словам министра, Великобритания намерена проводить «наступательные» кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, в ответ на попытки нанести ущерб стране.

При этом глава Минобороны выразил уверенность, что стране также необходимо иметь возможность наносить атаки и по критически важным объектам инфраструктуры противника.

В мире,Министерство обороны,Королевский объединенный институт оборонных исследований,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители