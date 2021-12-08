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20 минут назад

Пассажиры подтолкнули застрявший в аэропорту самолет: видео

В Непале застрявший на взлетно-посадочной полосе самолет подтолкнули пассажиры. Видео произошедшего в провинции Судурпаштин-Прадеш инцидента публикует издание Daily Mail.

Уточняется, что несмотря на лопнувшую шину шасси воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Баджура. Однако из-за отсутствия соответствующего оборудования, его пришлось вручную толкать за пределы взлетно-посадочной полосы. В этом мероприятии поучаствовали пассажиры самолета, они помогли передвинуть его, чтобы другие лайнеры смогли зайти на посадку.

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