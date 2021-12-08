Пассажиры подтолкнули застрявший в аэропорту самолет: видео

Уточняется, что несмотря на лопнувшую шину шасси воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Баджура. Однако из-за отсутствия соответствующего оборудования, его пришлось вручную толкать за пределы взлетно-посадочной полосы. В этом мероприятии поучаствовали пассажиры самолета, они помогли передвинуть его, чтобы другие лайнеры смогли зайти на посадку.