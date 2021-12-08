Британцы высмеяли угрозы Байдена Путину

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли угрозы президента США Джо Байдена во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Жителей Великобритании рассмешили заявления главы Соединенных Штатов о новых санкциях из-за ситуации на Украине.

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«Экономические санкции… Путин, должно быть, трясется… от смеха», «Щенок против ротвейлера», «Байден, просто отдохни. Ты усталый старик», — писали читатели.

Один из пользователей отметил, что Путин — «умный человек», который знает, «что делает и угроз ни от кого не принимает».

«Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?», — добавил Dlra21.

Еще один читатель заявил о бесполезности санкций, поскольку Россия может принять ответные меры.

«России надо будет только на пару недель перекрыть газопроводы в Европу, и тогда она смогла бы войти в ЕС через неделю!», — считает пользователь Rocketdoggi.