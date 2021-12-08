В Британии высмеяли угрозу Байдена Путину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина со его американских коллегой Джо Байденом президент США угрожал России санкциями из-за ситуации на Украине. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли угрозы американского лидера.
«Переговоры президентов России и США проходили по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры, где главы государств поприветствовали друг друга. Байден угрожал России ввести максимально жесткие санкции», — пишет Daily Mail.
Читатели с иронией отреагировали на слова Джо Байдена.
«Экономические санкции… Путин, должно быть, трясется… от смеха», — пишет читатель BMartin.
«Путин такой умный человек, он знает, что делает, и угроз он ни от кого не принимает. Я уверен, что он смеялся на протяжении всего этого разговора. Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?», — считает пользователь Dlra21.
«Щенок против ротвейлера», — резюмирует пользователь barclay99.
«Байден, просто отдохни. Ты усталый старик», — иронизирует читатель hvdube.
«Какие санкции! России надо будет только на пару недель перекрыть газопроводы в Европу, и тогда она смогла бы войти в ЕС через неделю!», — считает пользователь Rocketdoggi.
Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили Украину, работу дипмиссий и борьбу с киберпреступностью, пишет RT.