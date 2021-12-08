В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
43 минуты назад

Британцы посмеялись над угрозой Байдена Путину. «Щенок против ротвейлера»

В ходе переговоров президента России Владимира Путина со его американских коллегой Джо Байденом президент США угрожал России санкциями из-за ситуации на Украине. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли угрозы американского лидера.

В Британии высмеяли угрозу Байдена Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переговоры президентов России и США проходили по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры, где главы государств поприветствовали друг друга. Байден угрожал России ввести максимально жесткие санкции», — пишет Daily Mail.

Читатели с иронией отреагировали на слова Джо Байдена.

«Экономические санкции… Путин, должно быть, трясется… от смеха», — пишет читатель BMartin.

«Путин такой умный человек, он знает, что делает, и угроз он ни от кого не принимает. Я уверен, что он смеялся на протяжении всего этого разговора. Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?», — считает пользователь Dlra21.

«Щенок против ротвейлера», — резюмирует пользователь barclay99.

«Байден, просто отдохни. Ты усталый старик», — иронизирует читатель hvdube.

«Какие санкции! России надо будет только на пару недель перекрыть газопроводы в Европу, и тогда она смогла бы войти в ЕС через неделю!», — считает пользователь Rocketdoggi.

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили Украину, работу дипмиссий и борьбу с киберпреступностью, пишет RT.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
110
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители