В Британии высмеяли угрозу Байдена Путину

«Путин такой умный человек, он знает, что делает, и угроз он ни от кого не принимает. Я уверен, что он смеялся на протяжении всего этого разговора. Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?», — считает пользователь Dlra21.