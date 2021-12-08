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31 минуту назад

Омикрон-штамм обнаружили в 57 странах

Новая разновидность коронавируса под названием «омикрон» обнаружена в 57 странах, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Омикрон-штамм обнаружили в 57 странах
Фото: ReutersReuters

По данным ВОЗ, в странах юга Африки быстро растет число выявляемых случаев заражения COVID-19. Хотя причины этого роста экспертам пока не известны, они считают вероятным, что свою роль сыграло распространение в этом регионе новой разновидности вируса, а также расширившееся проведение тестирования среди населения на коронавирус после того, как этот штамм был отнесен к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность».

По данным организации, предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в «омикроне» могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета. Это одна из причин быстрого распространения COVID-19 в Южной Африке.

ВОЗ отмечает, что требуются дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против штамма «омикрон». Нет ясности у экспертов и в отношении тяжести протекания болезни при заражении новой разновидностью вируса.

Напомним, контроль на российских границах ужесточен в связи с обнаружением штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пограничники тщательно проверяют граждан, возвращающихся из Африки через другие государства на предмет ограничения сообщения с данными странами.

В мире,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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