Омикрон-штамм обнаружили в 57 странах

Новая разновидность коронавируса под названием «омикрон» обнаружена в 57 странах, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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По данным ВОЗ, в странах юга Африки быстро растет число выявляемых случаев заражения COVID-19. Хотя причины этого роста экспертам пока не известны, они считают вероятным, что свою роль сыграло распространение в этом регионе новой разновидности вируса, а также расширившееся проведение тестирования среди населения на коронавирус после того, как этот штамм был отнесен к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность».

По данным организации, предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в «омикроне» могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета. Это одна из причин быстрого распространения COVID-19 в Южной Африке.

ВОЗ отмечает, что требуются дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против штамма «омикрон». Нет ясности у экспертов и в отношении тяжести протекания болезни при заражении новой разновидностью вируса.