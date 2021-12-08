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40 минут назад

Псаки разъяснила ситуацию с эвакуацией граждан США с Украины

Американские власти далеки от подготовки планов по экстренной эвакуации граждан США с Украины, сообщает news.ru со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки разъяснила ситуацию с эвакуацией граждан США с Украины
Фото: ReutersReuters

«Конечно же, у военных есть планы на случай чрезвычайных ситуаций для целого ряда потенциальных сценариев, чтобы обезопасить военнослужащих США», — сказала она.

Псаки отметила, что у Госдепа США существует собственный процесс, в рамках которого дипломаты уведомляют соотечественников о необходимости покинуть ту или иную страну, и начинают оказывать соответствующие консульские услуги.

При этом пресс-секретарь отметила, что обычно власти публикуют предостережение с просьбой не ездить в ряд стран, или с призывом покинуть их. Эвакуацию граждан как таковую Псаки назвал «нестандартным процессом» для правительства США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация США якобы разрабатывает планы по эвакуации соотечественников с Украины в случае возникновения в стране ЧП на фоне ситуации у российских границ. В рамках плана якобы предполагается как вывоз госслужащих, так и эвакуация широко круга граждан США.

Напомним, в США работают над «матерью всех санкций» в отношении России. Автор инициативы — глава международного комитета Сената Роберт Менендеза. Ограничительные меры применят в случае вторжения на Украину.

В мире,Санкции,Администрация США,Госдеп США,CNN,
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