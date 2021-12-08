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39 минут назад

Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».

Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нуланд в письменных показаниях Конгрессу США заявила, что «военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года». По ее словам, «силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что видели прошлой весной».

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«В том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России, базирующиеся к западу от Урала», – приводит ее слова РИА «Новости».

На слушаниях в Сенате США замгоссекретаря спросили, видит ли она готовность новых властей Германии к решительным действиям в случае российского «вторжения» на Украину. Нуланд ответила: «Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации».

Нуланд заявила сенаторам, что «Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов». Подчеркивается, что «ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях».

По словам Нуланд, Байден «продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран». Она признала, что у Вашингтона «продолжатся глубокие разногласия с Кремлем» по целому ряду вопросов, которые «Байден уже поднимал и продолжит поднимать с президентом Путиным». Нуланд сказала, что США и Россия «дают гражданам и всем народам перспективы более безопасного будущего», когда «работают вместе, как это делают сейчас по Ирану и начавшимся переговорам по стратегической стабильности».

Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом в четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

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