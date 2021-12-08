Белый дом назвал "Северный поток -2" рычагом давления на Москву

Белый домБелый дом считает, что "Северный поток 2" - рычаг давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". США ожидают, что "Северный поток 2" будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину.

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Судьба газопровода в контексте Украины является одним из ведущих приоритетов для США, заявили в Белом доме. В Госдепе заявили, что США ожидают, что "Северный поток 2", предназначенный для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд добавила, что США уже ведут консультации с новым правительством Германии, от позиции которой зависит реализация проекта, и видят "готовность к решительным действиям".

Ранее сообщалось, что преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена заняла тема Украины и отсутствие прогресса по минским соглашениям. В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину.