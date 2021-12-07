В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
55 минут назад

Во Франции напомнили Макрону, как Крым отобрали у русских

Читатели французского издания Le Figaro напомнили президенту Эмманюэлю Макрону о том, как Крым оказался в составе Украины. Это произошло в ответ на заявление президента Франции о росте напряжённости между Киевом и Москвой и уважении странами Запада суверенитета Украины.

Во Франции напомнили Макрону, как Крым отобрали у русских
Фото: ReutersReuters

Издание опубликовало заявление Елисейского дворца, в котором сообщалось, что между РФ и Украиной наблюдается «рост напряжённости». В этой связи лидеры Франции, Германии, США, Италии и Великобритании «преисполнены решимости» уважать суверенитет Киева.

В ответ на это французские читатели напомнили западным лидерам о ситуации в Донбассе и о том, как Крым в XX веке оказался в составе Украины.

Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей! Лидеры, о которых идет речь, являются мошенниками;

Пора Макрону подумать о суверенитете Парижа. Это надо сделать до того, как заботиться о других;

Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским;

Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран, — высказались французские пользователи.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.

Накануне СМИ сообщили о том, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.

В мире,Владимир Путин,Bloomberg,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители