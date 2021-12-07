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2 часа назад

Меркель выбыла из рейтинга самых влиятельных женщин мира

В рейтинге самых влиятельных женщин мира впервые за 11 лет сменился лидер, а ушедшая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель покинула список. Об этом сообщает Forbes.

Меркель выбыла из рейтинга самых влиятельных женщин
Фото: ReutersReuters

Меркель возглавляла список много лет, но с уходом из политики она выбыла и из рейтинга. С 2010 года Меркель регулярно оказывалась в топе списка.

Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира в 2021 году, который опубликовала американская версия журнала, возглавила бывшая жена основателя Amazon, одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт.

Второе место заняла вице-президент США Камала Харрис, третье — директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Единственная представительница России — глава Центробанка Эльвира Набиуллина — занимает в списке 60-е место.

Ранее Меркель в последнем обращении на посту канцлера ФРГ призвала прививаться от COVID-19.

Меркель стала первой женщиной во главе немецкого правительства. Она занимала должность 16 лет — с 22 ноября 2005 года.

3 декабря она покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген. До формирования нового правительства она является исполняющей обязанности канцлера страны.

В мире,Ангела Меркель,Нина Хаген,Кристин Лагард,Эльвира Набиуллина,Amazon,Международный валютный фонд,Центральный банк России,
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