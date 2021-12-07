В Дании сняли арест с российского судна

Суд Дании снял арест с задержанного российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Минобрнауки.

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По данным издания, судну разрешили покинуть территорию Дании. В настоящее время в Минобрнауки ждут документ, подтверждающий решение о снятии ареста с «Академика Иоффе», и возвращения корабля в Россию.

В посольстве РФ в Дании информацию также подтвердили.

«В ходе судебного заседания подчеркнули, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается. Экипаж судна «Академик Иоффе» о решении извещен», — приводит ответ посольства «ТАСС».

Директор Института океанологии имени Ширшова Алексей Соков в беседе с «РИА Новости» сообщил, что на корабль должны были доставить все изъятые документы. При благоприятном стечении обстоятельство «Академик Иоффе» отправиться домой сегодня, 7 декабря, «после 22:00 или чуть позже», отметил он.