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25 минут назад

В Дании сняли арест с российского судна

Суд Дании снял арест с задержанного российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Минобрнауки.

В Дании сняли арест с российского судна
Фото: EPAEPA

По данным издания, судну разрешили покинуть территорию Дании. В настоящее время в Минобрнауки ждут документ, подтверждающий решение о снятии ареста с «Академика Иоффе», и возвращения корабля в Россию.

В посольстве РФ в Дании информацию также подтвердили.

«В ходе судебного заседания подчеркнули, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается. Экипаж судна «Академик Иоффе» о решении извещен», — приводит ответ посольства «ТАСС».

Директор Института океанологии имени Ширшова Алексей Соков в беседе с «РИА Новости» сообщил, что на корабль должны были доставить все изъятые документы. При благоприятном стечении обстоятельство «Академик Иоффе» отправиться домой сегодня, 7 декабря, «после 22:00 или чуть позже», отметил он.

Власти Дании задержали судно в ноябре. Иск на «Академика Иоффе» подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd «в связи с предыдущей коммерческой деятельностью корабля».

В мире,Алексей Соков,Минобрнауки,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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