Киев отреагировал на отказ США от санкций по «Севпотоку-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский отреагировал на отсутствие «Северного потока-2» в списке санкций США в своем Telegram-канале.

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По мнению Бужанского, американские союзники «приличия ради» могли убрать санкции против проекта из своего оборонного бюджета на следующий день, а не через полчаса после беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Никакого такта», — возмутился он.

Оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Американские власти не стали вводить ограничения ни против газопровода, ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.