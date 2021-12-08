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51 минуту назад

Депутат Рады отреагировал на отсутствие санкций по «Северному потоку-2» от США

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский отреагировал на отсутствие «Северного потока-2» в списке санкций США в своем Telegram-канале.

Киев отреагировал на отказ США от санкций по «Севпотоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Бужанского, американские союзники «приличия ради» могли убрать санкции против проекта из своего оборонного бюджета на следующий день, а не через полчаса после беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Никакого такта», — возмутился он.

Оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Американские власти не стали вводить ограничения ни против газопровода, ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Несмотря на это, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об ожиданиях США, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен в случае, если Россия вторгнется на Украину. Она отметила, что США уже консультируются с новым правительством Германии по этому поводу. От его позиции зависит реализация проекта.
В мире,Максим Бужанский,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,Верховная Рада,
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