США задумались об эвакуации американцев с Украины

Власти США составляют план эвакуации американских граждан с Украины в случае возможного «вторжения» России, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», - цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.

Источники утверждают, что Пентагон рассматривает несколько вариантов эвакуации – от вывоза «второстепенных госслужащих» до более масштабной эвакуации американских граждан. Окончательное решение будет принимать Госдепартамент.

Отмечается, что заблаговременное составление планов связано с неудачным опытом эвакуации из Афганистана.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что американские чиновники могут принять новые «агрессивные» санкции в случае «вторжения» России на Украину. Пакет предполагает отключение страны от системы SWIFT, а также санкции в отношении членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских банков и производителей энергии. Под ограничения также может попасть суверенный долг России.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило, что США вместе с ЕС выработали пакет санкций, которые включают ограничения на конвертацию рублей в другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.