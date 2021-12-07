Пока вы не уснули: Собянин о стрельбе в МФЦ и резонансное заявление Ахеджаковой

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Россия отказалась продавать оружие за доллары

Россия отказалась от доллара при расчетах по оружейным сделкам, поскольку использование национальных валют снижает риски задержки по платежам. Об этом сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Собянин отреагировал на стрельбу в МФЦ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о стрельбе, произошедшей в московском МФЦ, и сообщил о двух погибших. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионерам пообещали компенсировать рост цен

Минтруд подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров и тем самым выполнил поручение президента страны. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков.

Заявление Ахеджаковой вызвало новый скандал

Актриса Лия Ахеджакова получила премию «Звезда театрала» и выступила на церемонии награждения с речью, в которой рассказала о поступающих актерам угрозах. Она усомнилась, что настоящие патриоты и ветераны «бегают по театрам и занимаются цензурой».

Песков напомнил США о «красных линиях» России

Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать, однако у нее есть «красные линии». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москалькова выступила за ограничение прав антиваксеров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила, что вакцинация от COVID-19 в России добровольная. Однако те, кто от нее отказываются, «должны принять условия неких ограничений».

Второй за день пассажир упал на пути в московском метро

Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. Утром 7 декабря человек упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Первомайская».

Путин назвал главную проблему для россиян

Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодняшний день - это рост инфляции. Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню в 4%.

Москвичам пообещали резкое похолодание

На смену снегопадам в Москве придут морозы, рассказали специалисты центра погоды «Фобос». Похолодание начнется в ночь на 8 декабря, и к вечеру среды температура достигнет минус 7-9 градусов. В течение ближайших двух суток морозы будут усиливаться.

Раскрыт единственный способ борьбы с «омикроном»