«Россия станет Чернобылем»: американцы пригрозили Путину из-за Украины

Новый материал Washington Post вызвал бурные комментарии читателей. Он был опубликован за несколько часов до начала переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которых будет обсуждаться ситуация с Украиной, сообщает MK.RU.

Фото: Reuters Reuters

Часть американцев обвиняют Москву в попытке возродить СССР, а также угрожают военными последствиями. Другие вспоминают, что США и НАТО не выполнили своих обещаний, по которым не должны были продвигаться к границам России.

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В публикации также говорится, что в рамках переговоров Путин может выдвинуть Байдену ультиматум: "Дайте гарантии, что НАТО никогда не включит в свой состав Украину, а иначе Россия может в ближайшее время начать против нее наступление".

Однако в СМИ уже появились утечки о том, что Вашингтон готовит беспрецедентные по жесткости санкции против Москвы на случай якобы возможного нападения на Украину, в том числе отключение России от мировой финансовой системы.

В комментариях американские пользователи пишут, что Путин намерен выдвинуть Байдену требования, которые невозможно выполнить. А потому, предполагается, что Россия запустит сценарий, по которому Украина первой совершит нападение на сепаратистские силы, а в последствии уже в дело вступят российские войска под заявление о праве на самооборону.

Так, комментатор с ником Americanalltheway уверен, что Путин не имеет права решать, кого НАТО будет принимать в члены альянса. Кроме того, он призвал не допустить возрождения СССР, к чему якобы стремится российский лидер.

Читатель Rickpres предлагает президенту Байдену нанести упреждающий удар и предложить Украине шанс на вступление в НАТО.

"А разве мы не обещали России 20 лет назад, что НАТО не станет расширяться на восток? Разве мы не нарушили это обещание? Обещали и нарушили", - отметил еще один участник дискуссии.

Пользователь Philebuster уверен, что Байден должен ответить Путину так: "Смотри, Влад, ты украл Крым. Хотя бы один русский войдет на Украину, и Россия станет вторым Чернобылем. Понял?".

"Я отнюдь не фанат Путина, но согласен, что в его словах есть логика. Если бы США были расположены так же, как Россия, они не захотели бы жить в окружении враждебных стран", - написал еще один комментатор.