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29 минут назад

Лукашенко заменит Maybach на Aurus в кредит от российского банка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить свой автопарк. Об этом сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Лукашенко заменит Maybach на Aurus в кредит от российского банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Лукашенко решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и начать использовать автомобили Aurus. Однако закупать машины для белорусского руководства собираются в кредит, который предоставит российский банк. Название банка не уточняется.

Автомобили Aurus составляют президентский автопарк России. Весной этого года была представлена «гражданская» версия седана Senat, цена которой составила 18 млн рублей. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый 4,4-литровый мотор V8 выдает 598 лошадиных сил, при этом электромотор мощностью 63 лошадиных сил встроен в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Киеву необходимо возобновить переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и попробовать его уговорить не посещать Крым.

В мире,Святослав Пискун,Александр Лукашенко,
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