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1 час назад

Глава ЦРУ пожаловался на седину после работы в России

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сильно поседел за время своей работы послом США в России. Своими наблюдениями он поделился в интервью для газеты The Wall Street Journal.

Глава ЦРУ пожаловался на седину после работы в России
Фото: ReutersReuters

Он занимал должность посла Соединенных Штатов в РФ с 2005 по 2008 год.

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году», — рассказал Бернс.

Он добавил, что переговоры были связаны с ядерной сделкой, заключенной в 2013 году с Ираном.

Ранее директор ЦРУ утверждал, что не стоит недооценивать российского президента Владимира Путина, у которого есть «аппетит к риску» в контексте Украины.

По мнению руководителя американской разведки, на это нужно ответить действиями по сдерживанию и проявить дипломатические способности. Бернс озвучил свое мнение на фоне грядущей беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Главы государств впервые используют защищенную линию, основной темой разговора станет конфликт на Украине и возможные пути его решения.

До этого Бернс приезжал с визитом в Москву, чтобы обсудить с представителями российских властей вопросы кибербезопасности и необходимость борьбы с преступниками в этой сфере.

С Бернсом провели встречу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обсудив отношения РФ и США.

В мире,Уильям Бернс,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,ЦРУ,Совет безопасности РФ,Wall Street Journal,
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