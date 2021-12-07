Глава ЦРУ пожаловался на седину после работы в России

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Он занимал должность посла Соединенных Штатов в РФ с 2005 по 2008 год.

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году», — рассказал Бернс.

Он добавил, что переговоры были связаны с ядерной сделкой, заключенной в 2013 году с Ираном.

Ранее директор ЦРУ утверждал, что не стоит недооценивать российского президента Владимира Путина, у которого есть «аппетит к риску» в контексте Украины.

По мнению руководителя американской разведки, на это нужно ответить действиями по сдерживанию и проявить дипломатические способности. Бернс озвучил свое мнение на фоне грядущей беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Главы государств впервые используют защищенную линию, основной темой разговора станет конфликт на Украине и возможные пути его решения.

До этого Бернс приезжал с визитом в Москву, чтобы обсудить с представителями российских властей вопросы кибербезопасности и необходимость борьбы с преступниками в этой сфере.