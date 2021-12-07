Обзор иноСМИ: спор японских премьеров из-за России и проигрыш Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Японская газета Hokkaido Shimbun рассказала о заочном споре старого и нового премьер-министров Японии: Синдзо Абэ выступает против ужесточения политики по отношению к России, а Фумио Кисида - за. Кисида ранее подчеркнул, что «высоко ценит» дипломатию периода премьерства Абэ, но пообещал требовать от России четыре курильских острова без уступок.
Абэ во время недавней публичной лекции заявил, что в совместной японско-советской Декларации 1956 года упомянуты лишь притязания Японии на Шикотан и Хабомаи. Он подчеркнул, что важно твердо придерживаться этого положения, так как именно его он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Абэ напомнил, что Кисида четыре года был главой МИД в его кабинете, и пожелал премьеру «твердо придерживаться намеченного тогда курса».
Экс-депутат польского сейма Юзеф Оржел заявил, что Россия и Германия не союзники, а партнеры, ведущие сотрудничество «в разных плоскостях и имеющие собственные интересы»: каждая из сторон, по его мнению, рассчитывает, что у нее получится перехитрить другую, но пока России удается обыграть Германию. Об этом сообщает wPolityce.
По словам Оржела, благодаря политике Владимира Путина Россия получила от сотрудничества больше пользы, обретая современные технологии и зарабатывая большие деньги на продаже сырья Европе. Правительство Ангелы Меркель «обрекло Германию на зависимость от российского газа только для того, чтобы на долгое время связать две страны», подчеркнул экс-депутат.
Автор американского издания The Diplomat Кунал Шарма считает, что коммунистическому правительству Китая удалось извлечь полезные уроки из распада СССР: к примеру, Михаил Горбачев хотел для Союза гласности и свободы слова, Китай же жестко контролирует распространение информации и ограничивает свободу слова как на цифровых, так и на нецифровых платформах. В частности, Китай не позволяет Facebook работать на своей территории.
Еще один урок, извлеченный КНР, - переход экономики к «капитализму, контролируемому государством». Китай использовал свое вступление в ВТО, чтобы «превратиться в мировую фабрику потребительских товаров, помогая отечественным компаниям создать гигантские производственные базы и внедрить контроль над ценами». В отличие от СССР, Китай долгое время скрывал свои истинные геополитические амбиции, чтобы получить стратегические льготы и уступки со стороны разных стран, особенно США и ЕС, подчеркнул Шарма.
В октябре президент России Владимир Путин пообещал, что к 2060 году Россия станет углеродно-нейтральной. The Wall Street Journal назвала это «амбициозным обещанием» для России - «четвертого по величине источника выбросов парниковых газов в мире и экономики, сильно зависящей от ископаемого топлива».
WSJ заявила, что лучше всего это иллюстрирует пример кемеровского города Киселевск - газета назвала его «долиной смерти» из-за открытых угольных шахт, которые «изрыгают газы и угольную пыль». Издание отмечает, что большинство подземных шахт города закрылись в 90-х, но в начале 2000-х там возникли девять угольных разрезов. Эксперты рассказали газете, что открытые карьеры дешевле в эксплуатации и лучше подходят для добычи местного угля, который залегает близко к поверхности. WSJ заявила, что все в городе - от отопления до приготовления пищи - зависит от угля, поэтому он оказывается важнее экологии.
Одна из разработчиков антиковидной вакцины AstraZeneca, профессор Сара Гилберт заявила, что пандемия коронавируса не станет последней для мира: более того, следующий глобальный вирус окажется более заразным или более смертоносным. Об этом сообщает FoxNews.
По мнению Гилберт, следующая пандемия окажется гораздо более опасной, если власти по всему миру не выделят больше средств на исследование вирусов и создание препаратов для борьбы с ними. Профессор подчеркнула, что научные достижения в борьбе со смертельными вирусами не должны быть потеряны из-за затрат на борьбу с нынешней пандемией.