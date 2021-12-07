Обзор иноСМИ: спор японских премьеров из-за России и проигрыш Германии

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Старый премьер Японии давит на нового из-за России

Японская газета Hokkaido Shimbun рассказала о заочном споре старого и нового премьер-министров Японии: Синдзо Абэ выступает против ужесточения политики по отношению к России, а Фумио Кисида - за. Кисида ранее подчеркнул, что «высоко ценит» дипломатию периода премьерства Абэ, но пообещал требовать от России четыре курильских острова без уступок.

Абэ во время недавней публичной лекции заявил, что в совместной японско-советской Декларации 1956 года упомянуты лишь притязания Японии на Шикотан и Хабомаи. Он подчеркнул, что важно твердо придерживаться этого положения, так как именно его он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Абэ напомнил, что Кисида четыре года был главой МИД в его кабинете, и пожелал премьеру «твердо придерживаться намеченного тогда курса».

Как Россия переиграла Германию в Европе

Экс-депутат польского сейма Юзеф Оржел заявил, что Россия и Германия не союзники, а партнеры, ведущие сотрудничество «в разных плоскостях и имеющие собственные интересы»: каждая из сторон, по его мнению, рассчитывает, что у нее получится перехитрить другую, но пока России удается обыграть Германию. Об этом сообщает wPolityce.

По словам Оржела, благодаря политике Владимира Путина Россия получила от сотрудничества больше пользы, обретая современные технологии и зарабатывая большие деньги на продаже сырья Европе. Правительство Ангелы Меркель «обрекло Германию на зависимость от российского газа только для того, чтобы на долгое время связать две страны», подчеркнул экс-депутат.

Уроки Китая из распада СССР

Автор американского издания The Diplomat Кунал Шарма считает, что коммунистическому правительству Китая удалось извлечь полезные уроки из распада СССР: к примеру, Михаил Горбачев хотел для Союза гласности и свободы слова, Китай же жестко контролирует распространение информации и ограничивает свободу слова как на цифровых, так и на нецифровых платформах. В частности, Китай не позволяет Facebook работать на своей территории.

Еще один урок, извлеченный КНР, - переход экономики к «капитализму, контролируемому государством». Китай использовал свое вступление в ВТО, чтобы «превратиться в мировую фабрику потребительских товаров, помогая отечественным компаниям создать гигантские производственные базы и внедрить контроль над ценами». В отличие от СССР, Китай долгое время скрывал свои истинные геополитические амбиции, чтобы получить стратегические льготы и уступки со стороны разных стран, особенно США и ЕС, подчеркнул Шарма.

WSJ назвала российский город «долиной смерти»

В октябре президент России Владимир Путин пообещал, что к 2060 году Россия станет углеродно-нейтральной. The Wall Street Journal назвала это «амбициозным обещанием» для России - «четвертого по величине источника выбросов парниковых газов в мире и экономики, сильно зависящей от ископаемого топлива».

WSJ заявила, что лучше всего это иллюстрирует пример кемеровского города Киселевск - газета назвала его «долиной смерти» из-за открытых угольных шахт, которые «изрыгают газы и угольную пыль». Издание отмечает, что большинство подземных шахт города закрылись в 90-х, но в начале 2000-х там возникли девять угольных разрезов. Эксперты рассказали газете, что открытые карьеры дешевле в эксплуатации и лучше подходят для добычи местного угля, который залегает близко к поверхности. WSJ заявила, что все в городе - от отопления до приготовления пищи - зависит от угля, поэтому он оказывается важнее экологии.

Разработчица AstraZeneca предупредила о более смертоносной пандемии

Одна из разработчиков антиковидной вакцины AstraZeneca, профессор Сара Гилберт заявила, что пандемия коронавируса не станет последней для мира: более того, следующий глобальный вирус окажется более заразным или более смертоносным. Об этом сообщает FoxNews.