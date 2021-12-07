Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о воинских традициях во время торжеств, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны, забыл упомянуть Красную армию. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На праздничном мероприятии в Харькове украинский лидер напомнил, что традиции защиты страны «уходят вглубь истории». В своей речи Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, «бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны», при этом упоминания Красной армии не последовало.

Президент также подчеркнул, что «тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины» и поблагодарил военнослужащих за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

Ранее Зеленский выразил недовольство освобождением Киев от нацистов в 1943 году, назвав его «историей безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей». По словам президента, в контрнаступлении Красной армии принимали участие сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Украинский лидер считает, что этих бойцов «бросили на верную смерть».

В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, комментируя слова главы государства, заметил, что Зеленский ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск.