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9 минут назад

Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о воинских традициях во время торжеств, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны, забыл упомянуть Красную армию. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На праздничном мероприятии в Харькове украинский лидер напомнил, что традиции защиты страны «уходят вглубь истории». В своей речи Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, «бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны», при этом упоминания Красной армии не последовало.

Президент также подчеркнул, что «тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины» и поблагодарил военнослужащих за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

Ранее Зеленский выразил недовольство освобождением Киев от нацистов в 1943 году, назвав его «историей безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей». По словам президента, в контрнаступлении Красной армии принимали участие сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Украинский лидер считает, что этих бойцов «бросили на верную смерть».

В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, комментируя слова главы государства, заметил, что Зеленский ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск.

«Из текста создается впечатление, что для Зеленского освобождение Киева от оккупантов — это не праздник и не победа, а горе великое», - подчеркнул политик.

В мире,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,Верховная Рада,РИА Новости,
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