Британский солдат обвинил Минобороны в заикании после «сдерживания» России

Военнослужащий Чилеше Мвамба подал в суд на Минобороны Великобритании, требуя компенсацию в £860 тысяч ($1,13 млн) за то, что из-за морозов во время службы в Эстонии получил посттравматический синдром и начал заикаться. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Военнослужащий был направлен в Эстонию в 2017 году в рамках операции по «сдерживанию агрессии России» и с 10 ноября до 3 декабря подвергся «воздействию экстремальных холодов».

Чилеше Мвамба утверждает, что из-за сильного переохлаждения теперь он страдает стойким посттравматическим стрессовым расстройством и заиканием.

На предварительных слушаниях в суде адвокат Гурион Таузиг заявил, что последствия пребывания в Эстонии «серьезно повлияли» на «социальное взаимодействие, образ жизни и перспективы работы» Чилеше Мвамба.

В свою очередь Минобороны Великобритании признало ответственность за переохлаждение военного. При этом в военном ведомстве отметили, что от легкого заикания Мвамба страдал и в детстве, и потребовали доказать, что проблему усугубило именно переохлаждение.

Согласно архивным метеосводкам, температура в Эстонии в период пребывания там Мвамбы не опускалась ниже 4 °C, отмечает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии, неподалеку от границ России. Как сообщает The Times, глава ведомства решила повторить поступок бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на бронетехнике в ходе своего визита в ФРГ.