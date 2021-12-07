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22 минуты назад

Украинцев разозлил совет немецкого дипломата брать пример с Финляндии

Украинцы заочно поспорили с немецким дипломатом Вольфгангом Ишингером, предложившим стране взять пример с Финляндии в плане отношений с НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Украинцев разозлил совет немецкого дипломата брать пример с Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в интервью газете Handelsblatt Вольфганг Ишингер напомнил, что Финляндия входит с состав ЕС, но не является членом НАТО. Дипломат рекомендовал Украине «в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов».

В свою очередь украинцы, комментируя это предложение немецкого дипломата, отметили, что время подобных рекомендаций прошло.

«Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году», «Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее», «А нам бы наоборот, как Турция — в НАТО, но не в ЕС», «Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», - написали они в Facebook.

Также украинские пользователи соцсети привели в пример Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС.

В последнее время президент Владимир Зеленский особенно часто заявляет о необходимости вступления Украины в Евросоюз и присоединения ее к НАТО в качестве гарантий национальной безопасности. В частности, присоединение к ЕС он считает «стратегически достижимой мечтой».

В августе глава Украины также утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности страны. Документ предусматривает курс на полноправное членство страны в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной российской политике».

В мире,Вольфганг Ишингер,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,Handelsblatt,РИА Новости,
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