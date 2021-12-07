Украинцев разозлил совет немецкого дипломата брать пример с Финляндии

«Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году», «Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее», «А нам бы наоборот, как Турция — в НАТО, но не в ЕС», «Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», - написали они в Facebook.