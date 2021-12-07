Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественных мероприятиях к 30-летию основания вооруженных сил страны вспомнил про дружину Киевской Руси, однако забыл упомянуть Красную армию.

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«Тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

Также украинский лидер перечислил великих защитников страны, среди которых дружина Киевской Руси, запорожские казаки, коллаборационисты из УПА* (запрещенная в России экстремистская организация), «бойцы в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны», однако не упомянул Красную армию.

Зеленский поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.