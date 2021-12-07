Москва и Дели отказались от доллара во взаиморасчетах

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе «Рособоронэкспорт» практически на 100% отошел от расчета в американской валюте. Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка», – цитирует РИА «Новости» Михеева.

Видео дня

По его словам, в Индии по лицензии произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1.

«Продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС – Су-30МКИ. Здесь произведено свыше 220 единиц. В интересах сухопутных сил страны в Индии на заводе HVF производятся танки Т-90 и Т-72М1. Уже произведено около 900 Т-90С и 1500 Т-72М1. На базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии выпускаются снаряды «Манго», – перечислил Михеев. Он подчеркнул, что Индия всегда была и остается одним из ключевых покупателей российской техники на протяжении десятков лет. А главный принцип сотрудничества опирается на объявленную правительством Индии и успешно реализуемую промышленностью программу «Делай в Индии».

«Рособоронэкспорт» такую работу ведет давно, и нам реально есть чем гордиться. Россия – первая страна, которая начала масштабное сотрудничество с Индией в формате трансфера технологий и организации производства продукции российской разработки на индийских предприятиях», – сказал Михеев. Кроме того, отметил он, ведутся консультации по вопросу модернизации танков Т-90. Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках.

«Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем. Мы – единственная страна, имеющая с Индией столь плотные и емкие связи в научно-технической области в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем», –сказал Михеев.

По его словам, локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной.

«Есть особенность запуска производства. Первые 120 тысяч автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со стопроцентной локализацией», – сказал Михеев. По его словам, российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение 2-3 лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием.

В Индии создана современная производственная линия завода в Корве (штат Уттар-Прадеш), стрелковый тир для заводских и приемо-сдаточных испытаний автоматов. Специалисты «Рособоронэкспорта» и концерна «Калашников» принимают активное участие во всех этапах организации производства.

Ранее Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии.

Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.