Зеленский «объявил войну» живущим на Украине русским

«Известия» рассказали, что новый законопроект об украинском гражданстве, внесенный в Раду президентом Владимиром Зеленским, грозит штрафами и ограничением свободы «любому украинцу, получившему гражданство России».

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Законопроект номер 6368 Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады 2 декабря. Документ предполагает, что украинское гражданство смогут получить иностранцы или лица без гражданства, родившиеся на территории, которая относится к современной Украине, до 24 августа 1991 года.

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Также гражданство будут предоставлять тем, у кого на Украине родился один из родителей, дедушка или бабушка, брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка.

Зеленский отмечал, что этот документ позволит членам украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания.

«Что касается самой крупной украинской диаспоры - она, как известно, проживает на территории России, - нововведения могут быть чреваты проблемами с законом на территории самой Украины», - подчеркнула газета.

«Известия» отмечают, что гражданства Украины могут лишить за использование на территории страны «документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины». Еще одна причина - прохождение военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной радой «государством-агрессором».

Также законопроект предлагает ввести для украинцев со вторым гражданством ответственность за несвоевременное предоставление или непредоставление декларации о наличии второго паспорта. Нарушителей хотят штрафовать на сумму до ста необлагаемых налогом минимумов (кратно 4,5 тыс. рублей).

В документе предлагается установить для украинцев со вторым паспортом запрет на членство в политических партиях, избирательных комиссиях, запрет быть наблюдателями на выборах и референдумах, запрет на работу в системе правосудия, на доступ к государственной тайне, на руководство стратегическими объектами государственной собственности и работу в таможенных органах.