Канадцы предложили Украине кофе и пончики на просьбу о военной помощи

Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резникова, попросившего Канаду, США и Британию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Читатели отреагировали на публикацию с долей юмора.

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По его мнению, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Жители Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь – это пончики и кофе, передает РИА «Новости».

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«Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками», – заявил Aulus.

«Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи», – считает old taxpayer.

«Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов», – отметил Luki2.

«Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо», – поддержал app_72139551.

Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».

Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.