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19 минут назад

На Украине назвали три «предохранителя» от войны с Россией

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «Наш» рассказал, почему в стране не перестают настаивать на том, что Россия обязательно нападет на украинскую территорию.

На Украине назвали три «предохранителя» от войны с Россией
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

«Вы же знаете, что «Путин нападет» — это сделано специально только для того, чтобы внутри страны не возникли протестные настроения. Я даю 100%, что Путин не нападет, если у нас не будет государственного переворота», — сказал экс-чиновник.

Также он выразил мнение, что от войны с Россией может удержать три «предохранителя»: если украинская армия не совершит наступление на Донбасс или Крым, и если на Украине не будут размещены ракеты с атомными боеголовками стран НАТО.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Российский президент Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

В мире,Святослав Пискун,Владимир Путин,НАТО,
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