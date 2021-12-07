В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
26 минут назад

Названа главная преграда Украины на пути к становлению успешным государством

Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную преграду, которая стоит у Украины на пути и мешает ей стать успешным государством.

Названо препятствие для превращения Украины в успешное государство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что на Украине во все времена отмечались проблемы с элитой, которая грабила страну, как и в настоящее время. По этой причине России бесполезно пытаться вновь становиться ее куратором, отметил эксперт. По его словам, ряд депутатов Государственной думы украинского происхождения высказывают мысли о том, что России необходимо вновь взять Украину под свое крыло и помочь в строительстве дорог, АЭС, заводов и прочей инфраструктуры.

«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — заявил Суздальцев.

Он добавил, что у Украины был шанс стать успешной страной и без помощи России, когда она была крупным государством с большим населением, со своими ресурсами и прекрасным советским наследством, но все это оказалось разграбленным в течение нескольких лет.

На Украине предсказали побег Зеленского из страны

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал факторы, которые, по его мнению, удерживают президента Украины Владимира Зеленского от развязывания войны с Россией. Специалист отметил, что США в настоящее время не готовы отказываться от своих интересов на Украине, однако воевать с Россией они тоже не намерены, исходя из чего Вашингтон не дает команду Зеленскому вступать в прямой конфликт с Москвой.

В мире,Алексей Леонков,Владимир Зеленский,Андрей Суздальцев,Госдума,Журнал "Арсенал отечества",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители