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20 минут назад

На Украине рассказали о «хоронящих» Зеленского обязательствах перед МВФ

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что некоторые обязательства Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) однозначно не позволят президенту Владимиру Зеленскому победить на новых выборах. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «UkrLive».

На Украине рассказали о «хоронящих» Зеленского обязательствах перед МВФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в меморандуме с МВФ содержится пункт, суть которого заключается в следующем: с мая 2022 года главная и единственная газодобывающая компания на Украине «Укргаздобыча», поставляющая в год 14-15 миллиардов кубометров газа, будет обязана продавать от 40 до 50% газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. Таким образом, с 2024 года будут продавать 100% добытого газа, сообщил Суслов.

Он заявил, что подобные условия ставят развитие экономики в стране под удар, и это сильно скажется на жизни граждан. Экс-министр отметил, что у Украины и без этого были проблемы с топливом, а теперь ей придется закупать его по более высоким ценам. Он допустил, что Зеленский в момент заключения сделки не разобрался, что именно подписал, однако согласие с этими требованиями ставит на возможности его переизбрания на президентских выборах крест.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне видеозвонка лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они решили продолжать действовать «совместно и скоординированно».

В мире,Виктор Суслов,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Газета.Ru,
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