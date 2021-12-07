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5 часов назад

Израиль нанес удар по порту в Латакии

Окрестности порта в сирийской Латакии подверглись воздушной атаке Израиля, начался пожар, сообщил военный источник.

Государственное агентство телерадиовещания Сирии сообщает, что были слышны звуки нескольких взрывов. Источник сказал, что израильские силы выпустили несколько ракет со стороны Средиземного моря. Атаке подверглась площадка с контейнерам в торговом порту, несколько контейнеров загорелись, передает РИА «Новости».

"Бук" и "Панцири" уничтожили выпущенные по Сирии израильские ракеты

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

В мире,Видео,РИА Новости,
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