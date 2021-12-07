Государственное агентство телерадиовещания Сирии сообщает, что были слышны звуки нескольких взрывов. Источник сказал, что израильские силы выпустили несколько ракет со стороны Средиземного моря. Атаке подверглась площадка с контейнерам в торговом порту, несколько контейнеров загорелись, передает РИА «Новости» .

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.