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45 минут назад

Трамп раскритиковал предстоящую встречу Байдена и Путина

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут «неравным матчем» для американской стороны. Как заявил он в эфире телеканала Newsmax TV, «этот матч вообще нельзя было разрешать», передает сайт News.ru.

Трамп раскритиковал предстоящую встречу Байдена и Путина
Фото: ReutersReuters

«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны», — сказал Трамп.

По его мнению, такое стало возможно из-за того, что выборы в США «были сфальсифицированы». Трамп напомнил, что у него с Путиным «никогда не было никаких проблем», он с ним всегда хорошо ладил. При этом, по словам экс-президента, никто не был по отношению к России жёстче него.

«Я был тем, кто остановил газопровод. Я ввел санкции и остановил газопровод, идущий по всей Европе», — сказал Трамп.

Онлайн-саммит России и США состоится 7 декабря. Стороны обсудят международную повестку, Украину и расширение НАТО на восток. Также, по данным Bloomberg, во время переговоров Байден может огласить варианты санкций в отношении России.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,НАТО,
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