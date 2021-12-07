Трамп раскритиковал предстоящую встречу Байдена и Путина

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут «неравным матчем» для американской стороны. Как заявил он в эфире телеканала Newsmax TV, «этот матч вообще нельзя было разрешать», передает сайт News.ru.

«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны», — сказал Трамп.

По его мнению, такое стало возможно из-за того, что выборы в США «были сфальсифицированы». Трамп напомнил, что у него с Путиным «никогда не было никаких проблем», он с ним всегда хорошо ладил. При этом, по словам экс-президента, никто не был по отношению к России жёстче него.