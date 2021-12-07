Кулеба не ожидает прорывов от переговоров Байдена и Путина

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Президенты России и США во вторник проведут переговоры по видеосвязи. Их беседа затронет различные темы, включая действия НАТО, отношения Вашингтона и Москвы и сосредоточение войск России на границе с Украиной.

Кулеба рассказал, что не ожидает от переговоров каких-то прорывов. Как он отметил, каждая сторона «заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий», чтобы затем разные команды работали над дальнейшим развитием ситуации.

Глава украинского МИД выразил уверенность, что Байден пояснит Путину, какие последствия ожидают Москву, если она решится на военную операцию против Киева.