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46 минут назад

Кулеба не ожидает прорывов от переговоров Байдена и Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что от переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина не стоит ожидать каких-то прорывов в отношении ситуации на Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал ICTV.

Кулеба не ожидает прорывов от переговоров Байдена и Путина
Фото: ReutersReuters

Президенты России и США во вторник проведут переговоры по видеосвязи. Их беседа затронет различные темы, включая действия НАТО, отношения Вашингтона и Москвы и сосредоточение войск России на границе с Украиной.

Кулеба рассказал, что не ожидает от переговоров каких-то прорывов. Как он отметил, каждая сторона «заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий», чтобы затем разные команды работали над дальнейшим развитием ситуации.

Глава украинского МИД выразил уверенность, что Байден пояснит Путину, какие последствия ожидают Москву, если она решится на военную операцию против Киева.

Как заявил Кулеба, Украина понимает, что НАТО не вступит в прямой военный конфликт ради нее, однако страны-члены альянса могут помочь ей иначе. Он отметил, что министры иностранных дел западных стран выразили однозначную поддержку Украине и заверили, что готовы сделать все, чтобы ей помочь.

В мире,Дмитрий Кулеба,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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