США могут ввести «ядерные» санкции. Чем они грозят россиянам

СNN сообщил об угрозе отключения России от SWIFT

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Накануне переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена стало известно, что власти США обсуждают новые санкции против России. В планах различные варианты, вплоть до самых жестких – отключения России от международной платежной системы SWIFT. С помощью санкций Вашингтон хочет удержать Москву от «вторжения» на Украину, о подготовке которого последнее время говорят на Западе.

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Официальные лица США еще не решили, использовать ли новые санкции, узнал американский телеканал СNN. Как сообщили источники канала, администрация президента США Джо Байдена консультируется с европейскими партнерами. Многие из них имеют более тесные, чем США, экономические отношения с Россией, поэтому их поддержка придаст санкциям дополнительную силу.

«Мы разработали чертовски агрессивный пакет [санкций против России]», — отметил один из собеседников СNN.

По его словам, если Россия вторгнется на Украину, США и Европа вместе введут против России самые тяжелые экономические ограничения, подобные которым до сих пор применяли только против Ирана и Северной Кореи.

В то же время есть риск, что Москва пойдет на ответные меры против США и союзников, отметил источник CNN. Например, сократит поставки энергетических ресурсов.

Со слов собеседников канала, в США рассматривают широкий спектр санкций. Среди них меры против ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских производителей энергии. По информации CNN, крупнейшим российским олигархам могут перекрыть доступ к американским банковским системам и системам кредитных карт, закрыть въезд в США. Возможны и новые санкции против российского госдолга.

Власти США также допускают отключение России от системы SWIFT, используемой банками по всему миру. Это рассматривается как «ядерный», то есть самый жесткий вариант санкций.

Сообщение СNN появилось в преддверии разговора Путина и Байдена. Политические лидеры созвонятся по видеосвязи вечером 7 декабря. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, что президенты обсудят в том числе внутриукраинский кризис и проблемы в отношениях России и США.

Представитель администрации президента США после публикации материала CNN подтвердил, что Соединенные Штаты выработали экономические меры против России на случай ее вторжения на Украину.

«Мы консультировались с европейскими партнерами насчет того, что мы вместе будем делать в случае крупной военной эскалации со стороны России на Украине. Мы допускаем применение существенных экономических контрмер как со стороны европейцев, так и со стороны США. Если они [российские власти] решатся пойти на это, то российская экономика серьезно пострадает», — предупредил он.

В американской администрации указали, что санкции направлены на то, чтобы Россия «по-настоящему понесла значимые, долговременные издержки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в ответ на публикацию CNN заявил о «продолжении информационной истерики» в СМИ.

За что

Сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на украинскую территорию и для этого стягивает войска к украинским границам, начали появляться в зарубежной прессе с осени. Источники американского агентства Bloomberg и немецкой газеты Bild утверждали, что Россия может начать атаку в начале 2022 года. Пентагон подтверждал, что наблюдает «необычную военную активность» России около украинских границ.

Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения. Песков заявил, что против страны ведется информационная компания и зарубежные СМИ используют как «трубы для вбросов». Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Госдеп США «накачивает фальшивками» своих европейских союзников и СМИ. Сообщения о предполагаемом вторжении критиковали и некоторые эксперты.

Что такое SWIFT и чем отключение от системы грозит россиянам

Весной Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT в случае вторжения на Украину. Об этой мере на Западе говорят давно, еще с 2014 года, однако до сих пор за рубежом воздерживались от столь резкого шага.

SWIFT – система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией. Это не платежная система (как Visa или Mastercard), поэтому, как поясняли эксперты, даже если Россию исключат из нее, россияне смогут и дальше пользоваться внутри страны международными картами.

Экономист Владислав Жуковский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что потеря доступа к SWIFT не приведет к обвалу российской экономики.

«Само по себе отключение от SWIFT не может устроить ни экономический коллапс, ни обрушение экономики, ни остановку экономической активности. Оно просто увеличит издержки на осуществление транзакций, передачу информации, несколько усложнит процедуру и увеличит сроки проведения. SWIFT, безусловно, будет сигналом для инвесторов и банков, он, безусловно, способен спровоцировать панические настроения в части продажи рубля, госдолга, роста процентной ставки экономики, девальвации, но он не является абсолютно смертельным», — сказал он

Эксперт добавил, что история с отключением SWIFT только «звучит очень обескураживающе и страшно», но на деле в современном мире это не стало бы большой проблемой.