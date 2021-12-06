Байден отказался «грозить пальцем» Путину

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину. Американский лидер отказался от подобной манеры диалога и планирует вести себя на будущих переговорах сдержанно, сообщает РИА Новости.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным — в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», — подчеркнул информатор.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег от экзальтированных ожиданий от переговоров Путина и Байдена. По его словам, лидерам нужно обсудить реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Женеве. При этом Песков назвал состояние двусторонних отношений России и США по-прежнему печальными и отметил, что в каких-то направлениях начинается диалог.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.