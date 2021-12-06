Байден отказался «грозить пальцем» Путину

«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным — в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», — подчеркнул информатор.