США рассказали о мерах при «вторжении» России на Украину

«Мы провели интенсивные консультации с европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае крупной военной эскалации со стороны России на Украине», — сказал представитель администрации, добавив, что Вашингтон считает, что у него есть возможность дальнейших действий, которая будет предполагать существенные экономические контрмеры и со стороны европейцев, и со стороны США.