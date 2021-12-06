В Германии оценили предложение заблокировать «Северный поток – 2»

Читатели газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, предложившего заблокировать газопровод «Северный поток — 2» в случае военной эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Читатели газеты, комментируя статью, удивились предложению Вебера.

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«Мы угрожаем перекрыть собственный газовый кран. Отличный план, ха-ха-ха», - написал один из них.

«Я всегда смеюсь, когда я читаю споры о «Северном потоке – 2» в немецких СМИ. А об Украине: что вы хотите от олигархического государства, пронизанного коррупцией? Я думаю, Путин счастлив, что взял только Крым, а не все остальное. Миллиарды, которые Запад вкладывает туда безрезультатно, - это потеря и никакая не прибыль», - согласился с ним другой читатель.

«Цитата: «Если Путин применит оружие, газопровод «Северный поток - 2» не будет достроен». Какие полномочия есть у мистера Вебера, чтобы решать это?». – задался вопросом третий.

«Обсуждение «Северного потока – 2» полностью абсурдно. В любом случае мы будем покупать газ у России, а США будут покупать нефть», - считает еще один.

«Вопрос в том, почему люди всегда делают вид, что есть альтернатива?», - удивился другой.

«Я не верю всему этому боевому кличу. Никто в здравом уме не сможет поверить, что Россия атакует Украину. Можно только смутно представить, какими будут последствия. Я считаю, что это умышленное отвлечение внимания государства, во главе которого стоит коррумпированный Зеленский», - написал третий.

«На мой взгляд, сейчас делается все, чтобы «Северный поток - 2» как можно дольше не сдавался и не начал работать. Американцы пытаются одним выстрелом убить нескольких зайцев. Россия не получит прибыли от экспорта газа, а Европа будет еще больше контролироваться США, поскольку ей придется покупать дорогой американский сжиженный газ, который стоит дорого для европейцев и, прежде всего, нет уверенности в количестве поставляемого газа. Кроме того, Вашингтон считает, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, что может привести к социальным протестам и подорвать ситуацию изнутри», - считает еще один читатель газеты.

По его мнению, основное внимание сейчас уделяется не столько санкциям или закрытию SWIFT, сколько демонизации самой России. Это должно заставить Европу, особенно Германию, приостановить ввод в эксплуатацию «Северного потока - 2».

«Готовы ли к этому США, сказать сложно. Цены на газ в Европе сейчас астрономически высоки, и многие люди надеются, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» снизит эти цены. Могут ли европейцы представить, что будет с ценами, если российский газ уберут с рынка? Я не уверен, что США осмелятся это сделать». – считает он.