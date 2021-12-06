«Украина может устроить ядерную войну в Донбассе»

У США до 2025 года появятся 480 тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12. Это число превышает размеры арсеналов ядерных боеприпасов, имеющихся у Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля вместе взятых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). «Газета.Ru» разбиралась, для чего Вашингтону нужен такой арсенал — и кому он может разрешить его использовать.

Фото: ТАСС ТАСС

Ядерные авиабомбы B61-12 – модификация предыдущих версий боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также других самолетов США и стран НАТО. На прошлой неделе Национальное управление ядерной безопасности США сообщало, что производство новых ядерных авиабомб началось в конце ноября на предприятии Pantex в штате Техас.

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Ядерные авиабомбы В61 стоят на вооружении США с конца 1960-х годов. Эти тактические боеприпасы применяются только в авиации – сбрасываются и падают под воздействием силы притяжения, в них нет двигателей.

«Эта бомба довольно старая»

«Что касается бомбы модификации В61-12, она имеет изменяемую мощность взрыва – малую, около 10 кт, среднюю, в несколько десятков кт и большую, примерно в 150 кт», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Уменьшение мощности заряда может быть необходимо для поражения противника в непосредственной близости от своих сухопутных или морских сил, а также на территории союзного или нейтрального государства.

«Модификация этой бомбы подразумевает повышение точности бомбометания за счет их оснащения системами управления. Она обеспечивает попадание бомбы в цель путем координации ее полета по данным космической навигации. Благодаря этому точность попадания бомбы составляет несколько метров», – сказал Сивков.

Он отметил, что за счет этого атомная бомба В61-12 становится высокоточным ядерным оружием, способным поражать высокозащищенные объекты. «От такой бомбы не спасет никакая фортификация, потому что она попадает прямо в назначенную цель», – сказал эксперт.

Программа модернизации ядерных авиабомб В61 ведется давно — и ожидалось, что она будет идти более быстрыми темпами.

«Вопрос в том, почему США так долго возились с этой бомбой. Были проблемы, связанные с тем, что при переходе на новую элементную базу не все работало так, как нужно, это касалось не ядерного боезаряда, а всего остального. Так как эта бомба довольно старая, в ней применялось определенное количество деталей, элементов, узлов, которые больше не производятся – приходилось их заменять.

Старались сэкономить и использовать что-то уже существующее в производстве у предприятий. И это, очевидно, не сработано», – сказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По мнению Стефановича, план по производству 480 ядерных авиабомб В61-12 предполагает, что они заменят все имеющиеся у США свободно падающие ядерные авиабомбы.

«Сравнить в этом отношение США с Россией сложно, потому что мы не имеем никакой достоверной информации о том, какие ядерные авиабомбы находятся на вооружении российских ВКС – по типу и количеству», – сказал эксперт.

«Ядерный жар чужими руками»

По мнению Сивкова, В61-12 становится образцом «гибридного ядерного оружия».

«Это мой экспертный термин. Ядерное оружие всегда состоит из двух частей – носителя и ядерного заряда. Гибридность в том, что носитель принадлежит одной стране – например, Германии, а ядерный заряд принадлежит другой стране, в данном случае – США», – пояснил Сивков.

Численность тактического ядерного оружия, в том числе американского, размещенного в Европе, официально не уточняется. Как пишет Deutsche Welle, на базе в Германии находятся около 20 американских ядерных боеголовок. Собственного ядерного оружия у Германии нет. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Берлин заявил, что Пентагон может разрешить Германии использовать американское ядерное оружие, которое размещено на ее территории.

«Совместное использование ядерного оружия» – давняя практика, которая используется в НАТО. «Участвующие [в НАТО] государства-члены, такие как Германия, принимают совместные решения по ядерной политике и планированию и осуществляют техническое обслуживание соответствующего оборудования», – писал Йенс Столтенберг в авторской статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung еще в мае 2020 года.

Потенциально в рамках этого «совместного использования» Вашингтон может снижать свою ответственность за применение тактического ядерного оружия и увеличивать ответственность своих партнеров.

«У США складывается иллюзия, что если Германия будет применять эти бомбы, то никто не будет трогать США. Это создает благоприятные предпосылки для Вашингтона развязать локальную ядерную войну. В данном случае речь идет о возможности ее ведения на Украине», – считает эксперт.

Сивков отметил, что делегирование страной права на применение своего ядерного оружия другому государству «представляет серьезную опасность».

«США будут в своих интересах чужими руками загребать жар потенциальной ядерной войны – войны с использованием тактического ядерного оружия. В неком крайнем самом варианте, конечно. Но просчитывать надо все варианты. Если сейчас Вашингтон разрешит использовать свое тактическое ядерное оружие немцам, то завтра – разрешит Украине.

И Украина с помощью США сможет устроить тактическую ядерную войну в Донбассе. Это, повторюсь, самый крайний вариант. В любом случае получение Киевом такого оружия резко подымет ставки», – предупреждает военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

В апреле посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что если его страна не может получить членство в НАТО, то ей необходимо вернуть себе «ядерный статус ради собственной защиты».