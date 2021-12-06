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1 час назад

Зеленский посетил передовые позиции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины. Он ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время поездки Зеленский также пообщался с военнослужащими, вручил им памятные подарки и еще пятерым — государственные награды.

«Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины. Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», — подчеркнул Зеленский.

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