Зеленский посетил передовые позиции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины. Он ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во время поездки Зеленский также пообщался с военнослужащими, вручил им памятные подарки и еще пятерым — государственные награды.
«Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины. Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», — подчеркнул Зеленский.