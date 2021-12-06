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1 час назад

Британская королева начала передачу власти принцу Чарльзу

Историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию, считает, что начат процесс передачи королевской власти принцу Чарльзу. Об этом сообщает издание Daily Express.

Елизавета II начала передачу власти принцу Чарльзу
Фото: ReutersReuters

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, — заявил Оуэнс. — Символическая передача власти Чарльзу уже идет».

Он обратил внимание, что в последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.

Поводом для комментария стало ухудшающееся здоровье 95-летней королевы. В конце октября врачи рекомендовали ей отдохнуть от публичных мероприятий. После этого она отменила визит в Северную Ирландию, отказалась от поездки на климатическую конференцию ООН в Глазго и легла в больницу для обследования. В ноябре Елизавета II не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения. Официально это объясняли тем, что она потянула спину.

Елизавета II отказалась от алкоголя

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем. Историк Мартин Винер не исключил, что его коронация может повлечь распад Содружества наций.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,принц Уильям,Чарльз Виндзор,ООН,
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