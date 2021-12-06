Елизавета II начала передачу власти принцу Чарльзу

Историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию, считает, что начат процесс передачи королевской власти принцу Чарльзу. Об этом сообщает издание Daily Express.

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«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, — заявил Оуэнс. — Символическая передача власти Чарльзу уже идет».

Он обратил внимание, что в последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.

Поводом для комментария стало ухудшающееся здоровье 95-летней королевы. В конце октября врачи рекомендовали ей отдохнуть от публичных мероприятий. После этого она отменила визит в Северную Ирландию, отказалась от поездки на климатическую конференцию ООН в Глазго и легла в больницу для обследования. В ноябре Елизавета II не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения. Официально это объясняли тем, что она потянула спину.

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем. Историк Мартин Винер не исключил, что его коронация может повлечь распад Содружества наций.