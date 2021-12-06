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2 часа назад

ЕСПЧ запретил Польше высылать мигрантов обратно в Белоруссию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд. Суд с августа 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении мер по миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. Почти все они поданы против Польши, другие три - против Латвии и Литвы. В ЕСПЧ отметили, что в большинстве ходатайств заявители утверждали, что находятся в Польше, а также просили не высылать их обратно в Белоруссию. "Суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", - добавили в ЕСПЧ. Ранее в Польше назвали контрпродуктивными новые предложения Еврокомиссии по урегулированию ситуации с мигрантами на границе Евросоюза с Белоруссией, пишет Euractiv. Как заявил посол Варшавы в ЕС Анджей Садось, в ЕК предлагают продлить сроки регистрации и рассмотрения ходатайств беженцев об убежище, что вряд ли решит проблемы. При этом вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, напротив, утверждал, что решения по увеличению сроков рассмотрения ходатайств об убежище может помочь преодолеть "гибридную угрозу" из Белоруссии. По его мнению, ЕС находится в режиме "тушения пожара" по миграционному кризису.

ЕСПЧ запретил Польше высылать мигрантов обратно в Белоруссию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,ЕСПЧ,Еврокомиссия,ЕС,
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