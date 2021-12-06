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В Минстрое прокомментировали штрафы за остекление балконов

Штрафы за остекление балконов не являются нововведением для граждан-собственников жилья. Такой комментарий дали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что приказ Минстроя не вводит никаких новых требований для граждан-собственников — штрафы за остекленные балконы существовали и раньше.

«Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — разъяснили в Минстрое.

Новый приказ министерства вступит в силу 1 марта 2022 года. Главное изменение, которое он вносит в существующие правила, — требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться в том числе и к юридическим лицам, в чьей собственности оно находится. Раньше правила их не касались.

В Одессе заметили движущуюся к границам России военную технику

В Одессе местные жители заметили технику вооруженных сил Украины, которая направлялась в сторону российско-украинской границы. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Свежести».

На кадрах видно, как по дорогам передвигается военная техника. Видео сделано на камеру видеорегистратора.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Великобритании, Канаде и США необходимо разместить военных в тех районах Украины, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».

Кроме того, чиновник призвал «англосаксонских союзников» по необходимости предоставлять помощь Киеву помимо НАТО, в частности, направить в страну больше военных инструкторов.

Непубличный компромисс: чего ждать от переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе грядущих переговоров достигнут определенных компромиссов, но при этом не станут объявлять о них публично. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Стороны задали высокую планку переговорам, причем первыми такую планку решили задать американцы. То есть вся эта кампания, мол, Россия готовится напасть на Украину и так далее, это, конечно, была подготовка к этим переговорам. Кроме всего прочего. Ну и, естественно, был ответный ход: требование со стороны России все-таки ограничить движение НАТО на восток. У каждой из сторон очень серьезная позиция... Всегда находится определенный компромисс. Иначе какой смысл был бы разговаривать, если нет готовности найти какой-то компромисс? Но этот компромисс, если о нем объявят публично, может и в той, и в другой стране рассматриваться как сдача позиций. Поэтому, я думаю, компромисс будет достигнут, но вряд ли он будет публично озвучен», - сказал эксперт.

В НАТО заявили о планах России отрезать Прибалтику от альянса за два часа

На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять Сувалкский коридор меньше чем за два часа при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов. Речь идет о единственной общей границе Прибалтийских стран с другими членами альянса, сообщает Times со ссылкой на источники.

Согласно данным источников издания в НАТО и на Украине, Москва якобы может перенаправить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы организовать беспорядки.

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», - сказано в сообщении.

Омикрон-штамм добрался до России

У двух прилетевших из ЮАР россиян подтверждено заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пишет РИА Новости.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. На фоне его быстрого распространения Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин.

По данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен уже у 10 человек, прилетевших в Россию из ЮАР.

Раскрыты подробности убийства российских туристок на Кипре

Сирииец, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты. Об этом пишет издание Cyprus Mail.

Две россиянки, 43-летняя Аль-Раиси Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова, прибыли на Кипр в качестве туристов: одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад. Они пропали без вести в Ларнаке 17 ноября.

По данным издания, подозреваемый в убийстве 32-летний уроженец Сирии был арестован еще десять дней назад, однако признался в совершении преступления только сейчас.

Сириец рассказал на допросе, что накануне убийства он отправился на охоту. А после возвращения утром услышал, как россиянки говорят о нем, и застрелил их. При этом в полиции подчеркнули, что мотивы убийства до сих пор остаются неизвестными.

Бойца ММА депортируют из РФ после гонок в Москве

Останкинский суд Москвы принял решение депортировать бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева из России, передает телеграм-канал Mash.

Суд постановил отправить Чоршанбиева в Таджикистан из-за нарушения миграционного законодательства и взыскать с него 5000 рублей. Боец будет ожидать выдворения в Центре временного содержания мигрантов.

3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что летом 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Чоршанбиева задержали на МКАДе. У него не оказалось водительских прав российского образца и отсутствовал полис ОСАГО.

Умер музыкант группы « Сплин»

Facebook

На 52-ом году жизни скончался композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров. Об этом говорится на странице «Колибри» в Facebook.

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», - говорится в сообщении.

Причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем, сообщает РЕН ТВ.

Олег Эмиров создал звуковое оформление телеканала НТВ, написав музыку к ряду передач, среди которых «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия». Он сотрудничал с группами «Сплин» и «Колибри» и принял участие в создании альбома «Резонанс. Часть 1».

Раскол полярного вихря: россиян предупредили об аномальной зиме

В Европейском погодном центре считают, что наступившая зима в России станет одной из самых суровых за последние 30 лет. Как сообщает РЕН ТВ, при определенных условиях в Москве может похолодать до минуc 50 градусов.

«Чем теплее становится планета, тем более интенсивнее, разрушительней становятся явления. 50 лет назад количество стихийных явлений на Земле было в пять раз меньше, чем сейчас», - рассказала каналу заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.