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20 минут назад

Байдена предостерегли от запугивания Путина

Американский конгрессмен Адам Смит рекомендовал президенту Джо Байдену не пытаться запугать российского коллегу Владимира Путина на грядущих переговорах. По его мнению, разговор нужно сводить к экономическим санкциям, сообщает газета Defense News.

Байдена предостерегли от запугивания Путина
Фото: ReutersReuters

«У вас не получится сдержать его, играя мускулами, обещая ему военную конфронтацию и поражение в Восточной Европе», — заявил конгрессмен.

Он выразил уверенность: американскому президенту стоит обратить внимание Москвы на то, что у США есть союзники, которые готовы заставить ее заплатить высокую цену экономически.

Ранее в Белом доме подтвердили планы Байдена провести переговоры с Путиным по видеосвязи. Лидеры собираются обсудить двусторонние отношения и ряд региональных вопросов.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков в 3 декабря анонсировал обсуждение главами США и России актуальных тем международной повестки, в числе которых ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.

Вместе с тем Путин и Байден поднимут вопросы стратегической стабильности и, предположительно, обговорят российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

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