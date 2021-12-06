Байдена предостерегли от запугивания Путина

Американский конгрессмен Адам Смит рекомендовал президенту Джо Байдену не пытаться запугать российского коллегу Владимира Путина на грядущих переговорах. По его мнению, разговор нужно сводить к экономическим санкциям, сообщает газета Defense News.

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«У вас не получится сдержать его, играя мускулами, обещая ему военную конфронтацию и поражение в Восточной Европе», — заявил конгрессмен.

Он выразил уверенность: американскому президенту стоит обратить внимание Москвы на то, что у США есть союзники, которые готовы заставить ее заплатить высокую цену экономически.

Ранее в Белом доме подтвердили планы Байдена провести переговоры с Путиным по видеосвязи. Лидеры собираются обсудить двусторонние отношения и ряд региональных вопросов.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков в 3 декабря анонсировал обсуждение главами США и России актуальных тем международной повестки, в числе которых ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.